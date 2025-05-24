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24 мая, 06:45

Шоу-бизнес

Семья Яниса Тиммы хочет подать в суд на Анну Седокову из-за конфликта вокруг наследства

Семья Яниса Тиммы хочет подать в суд на Анну Седокову из-за конфликта вокруг наследства

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Родственники Яниса Тиммы обвинили Седокову в незаконных сделках с недвижимостью

К семейной драме певицы Анны Седоковой и ее покойного супруга Яниса Тиммы добавился имущественный спор. Родственники баскетболиста намерены обратиться в суд, требуя вернуть часть стоимости квартиры, проданной Седоковой незадолго до развода.

Семья Тиммы считает, что недвижимость была приобретена на совместные средства. Адвокаты Седоковой, в свою очередь, утверждают, что имущество было куплено на личные деньги. Спор осложняется тем, что, по утверждению родственников, Седокова также получила доступ к телефону супруга после его смерти. Если стороны не договорятся до конца недели, дело передадут в суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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