Семья Яниса Тиммы хочет подать в суд на Анну Седокову из-за конфликта вокруг наследства

К семейной драме певицы Анны Седоковой и ее покойного супруга Яниса Тиммы добавился имущественный спор. Родственники баскетболиста намерены обратиться в суд, требуя вернуть часть стоимости квартиры, проданной Седоковой незадолго до развода.

Семья Тиммы считает, что недвижимость была приобретена на совместные средства. Адвокаты Седоковой, в свою очередь, утверждают, что имущество было куплено на личные деньги. Спор осложняется тем, что, по утверждению родственников, Седокова также получила доступ к телефону супруга после его смерти. Если стороны не договорятся до конца недели, дело передадут в суд.

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