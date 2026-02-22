Певица Слава досрочно прекратила концерт в Смоленске из-за нервного срыва

Певица Слава досрочно прекратила концерт в Смоленске. По словам зрителей, которые остались недовольны, она пела под фонограмму и позволяла себе нецензурно выражаться.

Зрителям пришлось прождать артистку почти 20 минут, после чего ее команда молча собрала аппаратуру и музыкальные инструменты. Позже Слава записала видео, в котором рассказала, что у нее произошел нервный срыв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

