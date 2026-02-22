График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

22 февраля, 09:30

Шоу-бизнес

Певица Слава досрочно прекратила концерт в Смоленске из-за нервного срыва

Певица Слава досрочно прекратила концерт в Смоленске из-за нервного срыва

Суд по поводу брачного договора Самойловой и Джигана состоится 20 февраля

"Московский патруль": суд ужесточил приговор дропперу по делу Долиной

"Интервью": Вячеслав Копейкин – о детских обидах

"Московский патруль": блогер Логецкая получила 4 года колонии за мошенничество

"Московский патруль": блогера Адушкину обвинили в мошенничестве с курсами

Для рэпера Гуфа запросили 2 года условно по делу о драке в бане под Наро-Фоминском

"Интервью": Татьяна Буланова – о страхе сцены

Сталкер начал преследовать актрису Юлию Проскурякову

"Интервью": Ингрид Олеринская – о том, почему скрывала свое имя

Певица Слава досрочно прекратила концерт в Смоленске. По словам зрителей, которые остались недовольны, она пела под фонограмму и позволяла себе нецензурно выражаться.

Зрителям пришлось прождать артистку почти 20 минут, после чего ее команда молча собрала аппаратуру и музыкальные инструменты. Позже Слава записала видео, в котором рассказала, что у нее произошел нервный срыв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

