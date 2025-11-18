Форма поиска по сайту

18 ноября, 22:30

Шоу-бизнес

Танцевальная группа Татьяны Булановой полностью обновилась

Танцевальная группа Татьяны Булановой полностью обновилась после ухода троих артистов, работавших с певицей более двух десятилетий. Первым коллектив покинул Дмитрий Берегуля, сославшийся на проблемы со спиной, за ним последовали супруги Максим и Алена Алалыкины.

По словам Булановой, танцоры подвели коллектив перед гастролями, и певица расценила их поступок как предательство, несмотря на многолетнее сотрудничество. Концертный директор Сергей Хрусталев заверил, что новые артисты успешно влились в коллектив и хорошо принимаются публикой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнесвидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Ефимцева

