Звезда сериала "Зимородок" заявил, что готов жениться на россиянке

Турецкий актер и певец Эмре Алтуг, известный по сериалу "Зимородок", прилетел в Москву для выступления с концертом. Артист заявил, что готов жениться на россиянке, что вызвало особый ажиотаж среди поклонниц.

Девушки приготовили для певца многочисленные подарки, включая картину с видом на Голубую мечеть в Стамбуле и цветы. Эмре Алтуг сфотографировался с несколькими фанатками, после чего покинул аэропорт в сопровождении охраны.

