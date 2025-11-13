Представитель Кадышевой опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певицы

Поклонники Надежды Кадышевой и ее ансамбля "Золотое кольцо" заметили, что на недавних концертах артистка меньше времени проводит на сцене. Кроме того, певица якобы отказалась от выступлений в Новый год. Что происходит в жизни народной артистки России – в материале Москвы 24.

"Не молодая уже"

Поклонники творчества коллектива "Золотое кольцо" и Надежды Кадышевой стали замечать, что на последних выступлениях 66-летняя народная артистка РФ не весь концерт проводила на сцене. Большую часть времени перед зрителями был ее сын Григорий. Продюсер Сергей Дворцов рассказал журналистам, что артистка отдает наследнику часть выступлений, в частности корпоративов, из-за проблем со здоровьем.





Сергей Дворцов продюсер Надежда Никитична не молодая уже – отсюда все эти вытекающие моменты. Безусловно, она передает часть своих прав на выступления своему сыну, который будет с периодичностью уже вместо нее выступать на корпоративах, насколько я знаю.

"Она отработала достаточно серьезный пул концертов весной, летом и осенью. Считаю, что заработала достаточно, чтобы даже остаться в новогоднюю ночь дома и провести ее с близкими и родными", – отметил продюсер.

Дворцов также добавил, что пока о завершении карьеры артистки речь не идет, однако такой вариант развития событий тоже нельзя исключать.

Ранее в беседе с журналистами Дворцов также поделился мнением, что Кадышева "будет подходить выборочно к заказчикам, рассчитывать свои силы".

Однако представитель Кадышевой в комментарии изданию "Абзац" опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певицы.

"Информации об ухудшении здоровья Надежды Никитичны нет. Она чувствует себя прекрасно, ни на что не жалуется. Очередные домыслы СМИ. Она проводит все концерты самостоятельно", – заявил концертный директор коллектива "Золотое кольцо".

При этом 12 ноября стало известно, что артистка якобы отказалась от выступлений в новогоднюю ночь, несмотря на многомиллионные гонорары.

Ранее продюсер и основатель музыкальной платформы Игорь Краев заявил, что Кадышева остается вне конкуренции для аудитории 25+, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Прослушивание "Веночка" и других хитов "Золотого кольца" в оригинальном исполнении обойдется заказчикам в сумму от 15 миллионов рублей", – уточнил эксперт.

У "Золотого кольца" запланировано выступление на самой большой концертной площадке России – в "Лужниках". Спорткомплекс вмещает 81 тысячу зрителей. Мероприятие должно состояться 20 июня 2026 года.

Возрождение культурного кода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коллектив Надежды Кадышевой переживает вторую волну популярности с 2024 года. По данным СМИ, знаковым для ансамбля стало выступление на музыкальном фестивале VK Fest, который прошел в "Лужниках" 13 июля. Народная артистка вместе с сыном Григорием Костюком исполнила песню "Плывет веночек", которая позже завирусилась в соцсетях. С тех пор единственный наследник Кадышевой стал одним из солистов ансамбля матери, хотя ранее занимался менеджментом коллектива.

После этого выступления на фестивале молодежь начала снимать под песни народницы ролики и выкладывать в соцсети, танцевать на вечеринках и свадьбах и массово скупать билеты на ее концерты.

В конце апреля этого года издание "Комсомольская правда" назвало солистку "Золотого кольца" самой высокооплачиваемой российской артисткой. А в мае СМИ сообщили, что количество упоминаний Кадышевой в прессе возросло в четыре раза по сравнению с мартом этого же года. Среди знаменитостей, которых она обогнала по этому показателю, оказались Shaman, Баста, Егор Крид, Инстасамка и Ольга Бузова.

Продюсеры и эксперты объясняли журналистам, что внезапная популярность Кадышевой после долгого затишья связана с возрождением патриотизма, культурного кода, фольклорной культуры и народных традиций.