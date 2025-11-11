Собчак заявила, что Бородина скоро разведется с третьим мужем

Телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу личной жизни коллеги Ксении Бородиной: во время интервью она заявила, что телеведущая близка к разводу с третьим мужем, блогером Николаем Сердюковым. Подробности – в материале Москвы 24.

Развод близко?

Журналист Ксения Собчак в свежем интервью с Прохором Шаляпиным вскользь затронула тему личной жизни телеведущей Ксении Бородиной. Во время разговора певец заявил о своей симпатии к актрисе Олесе Иванченко, однако Собчак отметила, что девушка состоит в отношениях. Тогда Прохор сказал, что и его собеседница "прекрасна". Ксения парировала: она замужем. Но при этом вспомнила о коллеге, которая, по ее мнению, скоро будет свободной.

"Ксюша Бородина скоро разведется. Вот, кстати", – отметила телеведущая.

Позднее один из телеграм-каналов опубликовал ролик почти 20-летней давности. Тогда обе Ксении были соведущими реалити-шоу. В эфире Собчак в шутку предрекла скорый развод коллеге с тогда еще первым супругом, бизнесменом Юрием Будаговым.

"Через год погуляем на твоем разводе. Можем поспорить: даю 2 года максимум", – сказала тогда Собчак.

К слову, Бородина и Будагов поженились в 2008 году, а развелись в 2011-м, не дотянув несколько месяцев до третьей годовщины.

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом "Страсти" заявил, что свежее высказывание Собчак по поводу скорого развода Бородиной – лишь способ хайпануть, но на самом деле телеведущая не обладает достоверной информацией по этому вопросу.





Павел Рудченко продюсер Мне кажется, Ксения Собчак решила поддержать историю прессинга на Ксюшу Бородину в отношении того, что бытует мнение, что ее супруг ей не подходит, некоторые называют его альфонсом. Она вот эту позицию поддерживает и говорит, что Ксюша Бородина, возможно, может не выдержать такой неравный брак, и это приведет к разрыву отношений. Но прям такой конкретной информации я не слышал. И мне кажется, это домысливания, чтобы хайпануть на этой теме.

Рудченко подчеркнул, что порой затишье в семье, разногласия или выяснение отношений не всегда означает, что пара находится на грани развода.

"Брак реально трещит по швам"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/borodylia

Слухи о скором разводе Бородиной с нынешним супругом, блогером Николаем Сердюковым, появились в Сети еще в сентябре этого года. Тогда фолловеры Ксюши заметили, что она перестала публиковать совместные с возлюбленным снимки и даже появлялась на публике без обручального кольца. Параллельно с разладом в семье подписчики Бородиной стали подозревать ее в беременности.

При этом телеведущая все слухи опровергла в личном блоге и попросила фанатов "перестать искать подвох там, где его нет".

"Муж работает, я на съемках. Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить. Спасибо!" – написала тогда Ксения.

Позже, отвечая на вопросы подписчиков, Бородина призналась, что у них с мужем бывают разногласия, но они не могут долго обижаться друг на друга и всегда все выясняют и проговаривают.

Слухи о личной жизни телеведущей тогда прокомментировал продюсер Сергей Дворцов. Он заявил порталу "Страсти", что в семье телеведущей действительно не все гладко.

"В звездной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам. Его не признают. Ждать ли развод в ближайший год? Да", – отметил Дворцов.

Бородина вышла замуж за Сердюкова в июне этого года. Для телеведущей это уже третий брак, она воспитывает двух дочерей от бывших мужей. В свою очередь, Николай был женат один раз, у него есть дочь от экс-супруги. При этом отношения Бородиной и Сердюкова подвергались критике со стороны фанатов и даже коллег телеведущей с самого начала. Скептики выражали мнение, что брак неравный, ведь Николай моложе Ксении на 5 лет и якобы не так состоялся финансово и профессионально, как его известная жена.