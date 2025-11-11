Собчак заявила, что Бородина скоро разведется с третьим мужем

Телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу личной жизни коллеги Ксении Бородиной: во время интервью она заявила, что телеведущая близка к разводу с третьим мужем, блогером Николаем Сердюковым. Подробности – в материале Москвы 24.
Развод близко?
Журналист Ксения Собчак в свежем интервью с Прохором Шаляпиным вскользь затронула тему личной жизни телеведущей Ксении Бородиной. Во время разговора певец заявил о своей симпатии к актрисе Олесе Иванченко, однако Собчак отметила, что девушка состоит в отношениях. Тогда Прохор сказал, что и его собеседница "прекрасна". Ксения парировала: она замужем. Но при этом вспомнила о коллеге, которая, по ее мнению, скоро будет свободной.
"Ксюша Бородина скоро разведется. Вот, кстати", – отметила телеведущая.
Позднее один из телеграм-каналов опубликовал ролик почти 20-летней давности. Тогда обе Ксении были соведущими реалити-шоу. В эфире Собчак в шутку предрекла скорый развод коллеге с тогда еще первым супругом, бизнесменом Юрием Будаговым.
"Через год погуляем на твоем разводе. Можем поспорить: даю 2 года максимум", – сказала тогда Собчак.
К слову, Бородина и Будагов поженились в 2008 году, а развелись в 2011-м, не дотянув несколько месяцев до третьей годовщины.
Продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом "Страсти" заявил, что свежее высказывание Собчак по поводу скорого развода Бородиной – лишь способ хайпануть, но на самом деле телеведущая не обладает достоверной информацией по этому вопросу.
Рудченко подчеркнул, что порой затишье в семье, разногласия или выяснение отношений не всегда означает, что пара находится на грани развода.
"Брак реально трещит по швам"
Слухи о скором разводе Бородиной с нынешним супругом, блогером Николаем Сердюковым, появились в Сети еще в сентябре этого года. Тогда фолловеры Ксюши заметили, что она перестала публиковать совместные с возлюбленным снимки и даже появлялась на публике без обручального кольца. Параллельно с разладом в семье подписчики Бородиной стали подозревать ее в беременности.
При этом телеведущая все слухи опровергла в личном блоге и попросила фанатов "перестать искать подвох там, где его нет".
"Муж работает, я на съемках. Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить. Спасибо!" – написала тогда Ксения.
Позже, отвечая на вопросы подписчиков, Бородина призналась, что у них с мужем бывают разногласия, но они не могут долго обижаться друг на друга и всегда все выясняют и проговаривают.
Слухи о личной жизни телеведущей тогда прокомментировал продюсер Сергей Дворцов. Он заявил порталу "Страсти", что в семье телеведущей действительно не все гладко.
"В звездной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам. Его не признают. Ждать ли развод в ближайший год? Да", – отметил Дворцов.
Бородина вышла замуж за Сердюкова в июне этого года. Для телеведущей это уже третий брак, она воспитывает двух дочерей от бывших мужей. В свою очередь, Николай был женат один раз, у него есть дочь от экс-супруги. При этом отношения Бородиной и Сердюкова подвергались критике со стороны фанатов и даже коллег телеведущей с самого начала. Скептики выражали мнение, что брак неравный, ведь Николай моложе Ксении на 5 лет и якобы не так состоялся финансово и профессионально, как его известная жена.