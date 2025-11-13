Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 23:30

Шоу-бизнес

Турецкий актер Эмре Алтуг прилетел в Москву на концерт

Турецкий актер Эмре Алтуг прилетел в Москву на концерт

Звезда сериала "Зимородок" заявил, что готов жениться на россиянке

Представитель семьи Кадышевых опроверг слухи о возможной болезни певицы

Актер Марк Богатырев подал заявление на развод Татьяной Арнтгольц

"Интервью": Юлия Ковальчук – о том, почему она не гонится за сценой

Песня виртуальной группы впервые возглавила музыкальный чарт Billboard

Певица Юлия Ковальчук рассказала, почему день рождения для нее стал особенным праздником

Особняк Диброва в Подмосковье выставили на продажу за 570 млн рублей

"Московский патруль": суд начал процесс по делу о хищении более 300 млн руб у Долиной

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу о краже у вдовы Александра Градского

Турецкий певец и актер Эмре Алтуг, известный по сериалу "Зимородок" и хиту "Бу кадар", прибыл в Москву. В аэропорту Внуково артиста встретили многочисленные поклонницы, устроившие настоящий ажиотаж.

Они подготовили для музыканта различные подарки, включая картину с изображением Голубой мечети в Стамбуле и цветы. Эмре Алтуг пообщался с фанатками, сфотографировался с ними, после чего покинул аэропорт в сопровождении охраны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика