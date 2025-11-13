Турецкий актер Эмре Алтуг прилетел в Москву на концерт

Турецкий певец и актер Эмре Алтуг, известный по сериалу "Зимородок" и хиту "Бу кадар", прибыл в Москву. В аэропорту Внуково артиста встретили многочисленные поклонницы, устроившие настоящий ажиотаж.

Они подготовили для музыканта различные подарки, включая картину с изображением Голубой мечети в Стамбуле и цветы. Эмре Алтуг пообщался с фанатками, сфотографировался с ними, после чего покинул аэропорт в сопровождении охраны.

