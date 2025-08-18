Форма поиска по сайту

18 августа, 13:30

Шоу-бизнес

Комик Гурам Амарян потратил на свадьбу 20 миллионов рублей

Комик Гурам Амарян потратил на свадьбу 20 миллионов рублей

Комик Гурам Амарян потратил на свадьбу около 20 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, только банкет обошелся новобрачным как минимум в 3,5 миллиона рублей, а общие расходы на торжество, включая организацию шоу-программы, могли достичь 20 миллионов рублей.

Поклонники Амаряна предположили в соцсетях, что только аренда зала обошлась в полмиллиона рублей, а угощение – втрое дороже: на столе были только деликатесы и премиальные напитки.

На празднике присутствовали около 500 гостей. Для них выступили Баста, Зара, Сосо Павлиашвили и Navai .

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

