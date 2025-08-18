Комик Гурам Амарян потратил на свадьбу 20 миллионов рублей

Комик Гурам Амарян потратил на свадьбу около 20 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, только банкет обошелся новобрачным как минимум в 3,5 миллиона рублей, а общие расходы на торжество, включая организацию шоу-программы, могли достичь 20 миллионов рублей.

Поклонники Амаряна предположили в соцсетях, что только аренда зала обошлась в полмиллиона рублей, а угощение – втрое дороже: на столе были только деликатесы и премиальные напитки.

На празднике присутствовали около 500 гостей. Для них выступили Баста, Зара, Сосо Павлиашвили и Navai .

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.