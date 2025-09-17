Олег Газманов отдал все свои накопления обвиняемому в мошенничестве

Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все свои накопления. Об этом сообщил юрист народного артиста России.

Обвиняемым оказался знакомый семьи Геворк Саркисян. Несколько лет назад Газманов и его жена выдали ему займ. Когда исполнитель попросил вернуть деньги, бизнесмен ссылался на пандемию COVID и проведение СВО, утверждая, что это не позволяет перевести средства из США.

