Дочь автора хита American Boy намерена через суд отстоять авторские права

Дочь убитого продюсера группы "Комбинация" Александра Шишинина Виктория намерена через суд отстоять авторские права на знаменитые песни American Boy, Russian Girl и другие.

Шишинин является автором текстов указанных произведений. Он был убит в 1993 году, после чего авторские права перешли его дочери.

Виктория подала иск к музыкальному издательству "Джем" и композитору Виталию Окорокову, который писал музыку для песен. Причиной послужило то, что в сериале, снятом о группе, Окороков был указан как единственный автор хитов.

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