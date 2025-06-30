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30 июня, 22:30

Шоу-бизнес

Дочь автора хита American Boy намерена через суд отстоять авторские права

Дочь автора хита American Boy намерена через суд отстоять авторские права

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Дочь убитого продюсера группы "Комбинация" Александра Шишинина Виктория намерена через суд отстоять авторские права на знаменитые песни American Boy, Russian Girl и другие.

Шишинин является автором текстов указанных произведений. Он был убит в 1993 году, после чего авторские права перешли его дочери.

Виктория подала иск к музыкальному издательству "Джем" и композитору Виталию Окорокову, который писал музыку для песен. Причиной послужило то, что в сериале, снятом о группе, Окороков был указан как единственный автор хитов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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