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17 февраля, 08:00

Шоу-бизнес

Канье Уэст снова привлек внимание скандальным поведением

Канье Уэст снова привлек внимание скандальным поведением

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Поведение Канье Уэста вновь вызвало обсуждение среди поклонников. Рэпер начал неадекватно вести себя в соцсетях, а интерес к радикальным темам заставил фанатов усомниться в его вменяемости.

Одной из причин разлада в отношениях с Бьянкой Цензори называют провокационный перформанс модели на премии "Грэмми". Кроме того, рэпера обвиняют в пропаганде запрещенной символики – он начал выпускать одежду с провокационными элементами.

Эксперты отмечают, что скандалы в шоу-бизнесе давно стали инструментом для привлечения внимания. Подобные пиар-ходы используют не только западные, но и российские звезды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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