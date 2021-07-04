Анфиса Чехова извинилась за оскорбление буряток

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Телеведущая Анфиса Чехова извинилась за то, что оскорбила бурятских женщин в эфире телеканала "Домашний". Об этом сообщает "Газета.ру".

Знаменитость в программе "Скажи, подруга" рассказала о неудачной косметологической процедуре, вызвавшей у нее отек лица. Чехова заявила, что стала похожа на бурятскую женщину и не могла долгое время смотреть на себя в зеркало.

"Дорогие бурятские женщины. Мне очень неприятно от того, что не подумав, я оскорбила вас и причинила вам боль своей фразой, брошенной в эфире телеканала "Домашний". Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу! Несмотря на то, что я правда не вкладывала в нее тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться!" – сказала телеведущая.

Она добавила, что данная ситуация станет для нее хорошим уроком, после которого она будет тщательнее следить за своими словами. Кроме того, Чехова подчеркнула, что считает красивыми женщин всех национальностей, возрастов и веса.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой, после того, как довел певицу до слез во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ".

Теледущий также добавил, что надеялся на иронию со стороны гостьи и не ожидал, что вопрос про взаимоотношения Карлсона и фрекен Бок доведет ее до слез.

