16 ноября, 10:00

Телеведущий Дибров выставил на продажу особняк после развода

Дмитрий Дибров выставил на продажу семейный особняк в подмосковном поселке "Успенские поляны" после развода с супругой Полиной. Трехэтажный коттедж площадью 1 200 квадратных метров с 10 спальнями, бассейном и spa-зоной оценен в 570 миллионов рублей.

По словам адвоката, имущественные вопросы между супругами урегулированы: Дмитрий сохранил дом, приобретенный до брака, а Полина получила другое жилье. Ведущий продолжит участвовать в воспитании детей и выплачивать алименты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

