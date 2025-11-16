Телеведущий Дибров выставил на продажу особняк после развода

Дмитрий Дибров выставил на продажу семейный особняк в подмосковном поселке "Успенские поляны" после развода с супругой Полиной. Трехэтажный коттедж площадью 1 200 квадратных метров с 10 спальнями, бассейном и spa-зоной оценен в 570 миллионов рублей.

По словам адвоката, имущественные вопросы между супругами урегулированы: Дмитрий сохранил дом, приобретенный до брака, а Полина получила другое жилье. Ведущий продолжит участвовать в воспитании детей и выплачивать алименты.

