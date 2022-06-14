Актер Кевин Спейси предстанет перед британским судом из-за обвинений в сексуальном насилии

Кевин Спейси предстанет перед британским судом. Его обвиняют в сексуальном насилии по четырем эпизодам в отношении трех мужчин. Инциденты якобы имели место в период между 2005 и 2013 годами.

Экс-худрук лондонского театра "Олд вик" отрицает свою вину. Ранее он сообщил, что добровольно явится в суд, чтобы доказать свою невиновность.

Пять лет назад 62-летний Спейси уже оказывался в центре громкого скандала после того, как американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, случившихся, по его словам, 30 лет назад.

Позднее аналогичные обвинения выдвинули еще три десятка человек, в том числе сотрудники театра "Олд вик". Из-за скандала актер оказался без работы и фактически в положении изгоя. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.