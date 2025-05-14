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14 мая, 21:15

Шоу-бизнес

Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск

Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск

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Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании денег в особо крупном размере, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным СК РФ, блогер с 2019-го по 2021 год уклонялся от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. Чтобы придать видимость законности владению этими деньгами, он легализовал их часть на сумму более 20 миллионов рублей. По данным СК, Гасанов это делал путем различных финансовых махинаций. В настоящее время блогер скрывается за границей.

В свою очередь, Гасанов в соцсетях выпустил пост, где поблагодарил своих подписчиков за поддержку. По мнению блогера, ситуация не такая драматичная. Он утверждает, что все долги по налогам закрыл якобы в 2024 году. Теперь его юристы решают проблему, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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