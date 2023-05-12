"Актуальный репортаж": Никас Сафронов потребовал от Wildberries 10 млрд рублей

Советский и российский художник Никас Сафронов судится с маркетплейсами. Среди миллионов предложений он нашел пакеты с товарным знаком "Никас" и теперь требует от компании Wildberries 10 миллиардов рублей.

Нашлись на маркетплейсе и репродукции картин заслуженного художника России. Есть ли шанс у Сафронова получить компенсацию? И из чего сложилась такая сумма иска?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.