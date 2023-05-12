Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": Никас Сафронов потребовал от Wildberries 10 млрд рублей

"Актуальный репортаж": Никас Сафронов потребовал от Wildberries 10 млрд рублей

"Московский патруль": блогер Блиновская уже неделю находится под домашним арестом

Адвокат попросил суд заменить домашний арест для Блиновской

"Московский патруль": ФНС заблокировала все операции по счетам Инстасамки

Помощница Пугачевой сообщила о прибытии певицы в Москву

Новости часа: Песков заявил, что РФ продолжит контакты по зерновой сделке

Новости часа: переговоры с представителями ООН по зерновой сделке пройдут в Москве 5 мая

Блогер Митрошина заявила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей

Банковские счета Инстасамки заблокировали – СМИ

ФНС приостановила операции по счетам компаний блогера Оксаны Самойловой

Советский и российский художник Никас Сафронов судится с маркетплейсами. Среди миллионов предложений он нашел пакеты с товарным знаком "Никас" и теперь требует от компании Wildberries 10 миллиардов рублей.

Нашлись на маркетплейсе и репродукции картин заслуженного художника России. Есть ли шанс у Сафронова получить компенсацию? И из чего сложилась такая сумма иска?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоИван КнязевПолина Леонова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика