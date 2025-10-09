Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 08:00

Шоу-бизнес

Видео с тромбонистом Даниилом Ливенцовым стало вирусным в интернете

Видео с тромбонистом Даниилом Ливенцовым стало вирусным в интернете

Слухи о концерте Канье Уэста в Москве не подтвердились

"Не вызываю своим образом желание меня любить". Интервью с Ксенией Собчак

Телеведущий Родригез попросил суд снизить алименты на детей и бывшую жену

Шеф-повар Ивлев задолжал дочери по алиментам почти 20 млн рублей

Анита Цой отправила Памеле Андерсон посылку с домашними заготовками

Успенская перенесла срочную операцию на руке

Соцсети снова сделали звездой юмористку Елену Степаненко

Ресторан Татьяны Булановой обвинили в невыплате зарплаты сотрудникам

Ресторан Татьяны Булановой обвинили в невыплате зарплат сотрудникам

Видео с выступлением тромбониста Даниила Ливенцова на концерте певца Дмитрия Маликова стало вирусным в Сети. Пользователи обратили внимание на невероятную энергию музыканта, который активно танцевал во время исполнения своих партий.

Ролики с его перфомансом набрали тысячи просмотров и восторженных комментариев. В проекте Маликова Ливенцов не только играет на тромбоне и перкуссии, но и превращает свое присутствие на сцене в полноценное шоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика