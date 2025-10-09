Видео с тромбонистом Даниилом Ливенцовым стало вирусным в интернете

Видео с выступлением тромбониста Даниила Ливенцова на концерте певца Дмитрия Маликова стало вирусным в Сети. Пользователи обратили внимание на невероятную энергию музыканта, который активно танцевал во время исполнения своих партий.

Ролики с его перфомансом набрали тысячи просмотров и восторженных комментариев. В проекте Маликова Ливенцов не только играет на тромбоне и перкуссии, но и превращает свое присутствие на сцене в полноценное шоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.