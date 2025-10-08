Собчак рассказала о главной проблеме в своей жизни

"Не вызываю своим образом желание меня любить". Интервью с Ксенией Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в беседе с Москвой 24 рассказала о вынужденной необходимости быть "стальным человеком". По ее словам, это главная проблема ее жизни.

"Я же стальной человек не потому, что мне так хочется. Это меня жизнь заставила. Это как в том фильме, помните Михалков и Гурченко, когда вот это "все сама-сама". Помните, "Вокзал для двоих". Вот это "все сама-сама", к сожалению, главная проблема в жизни", – призналась журналистка.

Она пояснила, что такая позиция – результат убежденности в том, что она справится со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.

Большой разговор с Ксенией Собчак смотрите на телеканале Москва 24 в среду, 8 октября, в 16:25.

Ранее Собчак предложила законодательно запретить мужчинам жениться до 30 лет. По ее мнению, до этого возраста мужчины еще являются мальчиками и не готовы к серьезным отношениям.