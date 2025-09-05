Американский рэпер Рик Росс выступит в Москве

Фото: AP Photo/Scott Garfitt

Американский рэпер Рик Росс (настоящее имя – Уильям Леонард Робертс II. – Прим. ред.) выступит в столичном клубе Kiki в ночь на субботу, 6 сентября. Об этом представители заведения рассказали ТАСС.

Исполнитель начнет концерт примерно в 02:00. Он продлится 20 минут. За это время гости услышат около пяти песен.

Россу 49 лет. Слушателям он известен по трекам Purple Lamborghini, Money In The Grave, Amore и Built Different. Рэпер также записывал треки с исполнителями Канье Уэстом, T-Pain и Lil Wayne. За всю карьеру музыкант девять раз был номинирован на премию "Грэмми".

В конце сентября на "ЦСКА Арене" в Москве пройдет концерт американского певца Джейсона Деруло. После этого он отправится в Санкт-Петербург, где проведет еще одно шоу на "СКА Арене".

