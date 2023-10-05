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05 октября, 09:45

Шоу-бизнес

Экс-продюсер группы "Ласковый май" пригрозил участникам трибьют-концерта Шатунова

Экс-продюсер группы "Ласковый май" пригрозил участникам трибьют-концерта Шатунова

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Предстоящий в столице концерт памяти Юрия Шатунова обернулся угрозами. Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин предостерег артистов от выхода на сцену. И теперь некоторые исполнители хитов группы попросили усилить охрану.

Судя по ажиотажу вокруг трибьют-концерта, фанатам не особо интересно мнение Разина. Для поклонников это мероприятие лишний повод вспомнить, каким был Шатунов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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