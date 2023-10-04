Юрист рассказала о наказании для Волочковой за шпагат у советского истребителя в Москве

Балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в центре скандала. Пользователи Сети призывают привлечь ее к ответственности за фото со шпагатом у столичного музея "Мосфильм". На скандальном снимке артистка закинула одну ногу на макет образца военной техники времен ВОВ. Рассказываем подробности и разбираемся, могут ли наказать балерину.



"Ни стыда ни совести"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова вызвала негодование у пользователей соцсетей, после того, как поделилась своим фото из музея "Мосфильм". На кадре запечатлено, как она, демонстрируя растяжку, закинула одну ногу на советский истребитель Ла-5. Снимок артистка подписала: "Ни дня без движухи". Комментаторы раскритиковали Волочкову, указав на неуместность ее поведения.

Пользователь Tan_m_kul написала: "Совершенно неприемлемая поза. Снимите ногу немедленно, а лучше удалите этот пост". В свою очередь, юзер Lu.arnautova возмутилась: "Совсем стыд потеряла, это же памятник ВОВ".





Cvetochek_borisovo_kaliningrad пользователь Сети Убери ногу с памяти героям. Вообще уже ни стыда ни совести.

Другие посчитали, что балерину необходимо наказать в соответствии с законами РФ. Пользователь Татьяна Мирош написала: "Привлечь к ответственности и 15 суток общественных работ! Почему ей дозволено осквернять памятники?" По данным СМИ, подписчики заявили на артистку в полицию.

Вместе с тем в пресс-службе "Мосфильма" пояснили, что запечатленный на фото самолет представляет собой макет образца военной техники времен ВОВ.





пресс-службa "Мосфильма" Исторической ценности он не имеет, однако является символом памяти о Великой Отечественной войне... Макет установлен как дань памяти и уважения советским летчикам времен войны от мосфильмовцев.

В "Мосфильме" также подчеркнули, что уважительное отношение необходимо проявлять к каждому символу, который связан с Великой Отечественной войной. При этом сама артистка не стала удалять фото, а просто ограничила возможность комментирования поста. По словам балерины, ей "абсолютно до фонаря", что думают ее подписчики. "Что вы хотите? Вас возмутила моя фотография, сделанная вчера на "Мосфильме" у бутафорского самолета? У нас в стране больше никаких новостей нет? Или вам удобно докопаться до Волочковой? Я ничего не осквернила. Я просто сфотографировалась. Да, я живу в шпагате", – заявила она.



Осквернение памяти?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Артистка в теории может понести ответственность по уголовной статье "Реабилитация нацизма". Об этом Москве 24 заявила юрист Анастасия Билялова.

"Однако, прежде всего, придется установить, был ли здесь целенаправленный умысел осквернения памятника или оскорбления памяти или фото сделано по глупости", – пояснила эксперт.





Анастасия Билялова юрист Если бы она сразу выложила пост с извинением и раскаянием, то уголовного наказания точно не было бы. Но с учетом, что балерина заблокировала возможность оставлять комментарии и продолжает настаивать на своем, шанс на обвинительный приговор возрастает.

За умышленное осквернение символов воинской славы в России можно получить штраф от двух миллионов рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Если балерина все-таки извинится и признает вину, то ответственности по Уголовному кодексу не наступит, полагает юрист. В таком случае ей грозит лишь административный штраф за мелкое хулиганство, заключила Билялова.

