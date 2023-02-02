"Достичь дна". Как в соцсетях отреагировали на "нетрезвое" интервью Волочковой

Вокруг нового интервью Анастасии Волочковой, вышедшего на YouTube, разгорелся скандал. Пользователи социальных сетей обратили внимание, что журналистка Алена Жигалова, с которой беседовала балерина, опоила ее. При этом многие зрители заступились за артистку, обвинив ведущую в провокации ради хайпа. Рассказываем, как на ситуацию отреагировала сама Волочкова.



"Нетрезвое" интервью?

В субботу, 28 января, на YouTube вышло интервью с Анастасией Волочковой, которое у нее взяла журналистка Алена Жигалова. В уютной обстановке балерина сидела напротив ведущей. Между ними на столе стояли бутылка спиртного и два бокала, которые периодически наполнялись.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что Волочкова хмелела все сильнее. Однако, не взирая на это, Жигалова продолжила съемки. В том числе в кадр попало, как гостья шоу в конце выпуска выпивает бокал, а затем садится на шпагат прямо на столе. "Самый необычный, эксклюзивный шпагат в твоей жизни ты сделаешь вот здесь вот, во время моего шоу", – сказала ведущая.





Анастасия Волочкова балерина Я сделаю шпагат, это без проблем. Я сделаю на столе, хочешь?

В финале Жигалова заявила, что выпуск пошел не по плану. Волочкова "не выиграла ни одного конкурса, не исполнила ни одного задания", подвела итог журналистка. В комментариях в соцсетях некоторые зрители раскритиковали бывшую приму Большого театра.

"На трезвую голову, наверное, стыдно говорить откровения", – отметила одна из комментаторов. "С ее деньгами могла бы найти хорошего психолога и нарколога, но, видимо, ее все устраивает, а жаль", – продолжил другой пользователь.

Однако подавляющее большинство замечаний касались не самой Волочковой, а формата шоу и журналистской этики. Многие зрители предположили, что ведущая намеренно демонстрирует балерину в нетрезвом виде ради популярности своего нового проекта.

"Алена, неужели для вас рейтинг и хайп важнее уважения к самой себе. Выставить пьяную женщину и просто глумиться, провоцировать, чтобы она что-то выкинула по пьяни, – это край", – подчеркнул еще один комментатор.



"С такими друзьями врагов не надо"

В ответ на критику в свой адрес Анастасия Волочкова пожаловалась, что ее якобы подставили, пишет издание "Абзац". Артистка уверяет, что алкоголь в кадре появился по инициативе Жигаловой.

"Ставит бутылку на стол. Я говорю: "Давай выпьем потом, после программы". Она говорит: "Нет, пусть стоит в кадре", – рассказывает артистка.





Анастасия Волочкова балерина С такими друзьями врагов не надо. Знаете, получилось, что никто не пьет, никто не бухает, а Волочкова – главный алкоголик страны.

Звезда добавила, что была очень уставшей в день съемок. В свою очередь журналист также прокомментировала ситуацию. "Я не ожидала такого эффекта. У нас на столе стояла всего одна бутылочка любимого напитка Анастасии. Более того, с Волочковой заранее были оговорены все нюансы, и ее никто насильно не держал", – цитирует Жигалову сайт "Комсомольской правды".

Между тем телеведущая и блогер Ида Галич заступилась за балерину. "Настю по-человечески жалко. Она напоминает тетю троюродную через пятое колено, про которую ходит огромное количество историй в стиле "испанский стыд", но не позвать ее на юбилей бабушки нельзя, потому что она родная <...> А сейчас. Сейчас вот так", – написала Галич в своем телеграм-канале.

Сама Жигалова обратила внимание, что балерина и до ее передачи неоднократно появлялась в других шоу "в одном и том же состоянии". Более того, журналистка выразила надежду, что ее программа поможет Волочковой.





Алена Жигалова журналист Мое твердое убеждение – иногда необходимо достичь "дна". Подсветить проблему так, чтоб о ней уже было невозможно молчать, – чтобы мемчики и шуточки наконец-то сменились волной возмущения, гнева, шока. Ради этого иногда совершенно не страшно рискнуть репутацией.

В поддержку Жигаловой высказалась бывшая балерина Ирина Бартновская. С одной стороны, она высоко отозвалась о профессиональных качествах журналистки. С другой – заявила, что Волочкова живет за счет подобных медийных скандалов.

