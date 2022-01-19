Очевидец рассказала о дебоше Волочковой и ее спутника в самолете

Балерину Анастасию Волочкову и ее спутника Сергея доставили в отделение полиции прямо с борта самолета, который приземлился в аэропорту Шереметьево 18 января. Пара устроила скандал со стюардами на рейсе с Мальдив в Россию из-за требований носить маску. Волочкова и ее спутник уверены, что экипаж сам спровоцировал конфликт. Рассказываем, как пара комментирует случившееся и что о ситуации говорят летевшие с балериной пассажиры.

Виноват алкоголь?

На видео одного из пассажиров, которое появилось в Сети, Анастасия Волочкова, стоя рядом со своим креслом, что-то выговаривает членам экипажа. Все происходящее при этом она снимает на смартфон. На другом видео Волочкова и ее спутник Сергей сидят в окружении полицейских.

В МВД подтвердили, что сотрудников правоохранительных органов вызывали к борту самолета. По показаниям бортпроводников, гражданка 1976 года рождения (Волочкова родилась 20 января 1976 года – Прим. ред.) нецензурно выражалась и отказывалась надеть маску, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.





пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО Гражданка вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей. Согласно медицинского освидетельствования у пассажирки выявлено состояние алкогольного опьянения.

На задержанную составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, отметили в МВД. Ей может грозить арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что по факту оскорбления сотрудников полиции все материалы направят в следственные органы.

"Начала жутко спорить"

Одна из пассажирок самолета Юлия Курепова в беседе с РЕН ТВ отметила, что Волочкова грубо общалась с бортпроводниками самолета.

"Во всех пабликах транслируется этот кошмар. Случилось то, что Анастасия не просто не соблюдала правила, она некорректно начала ругаться, спорить. Понятное дело, никому не хочется носить маску в самолете. Мне также это не очень приятно. Когда ее попросили надеть маску, она начала жутко спорить, доказывать неоднократно", – вспоминает пассажирка рейса.

По словам Куреповой, звезду балета не раз пытались успокоить как стюарды, так и другие пассажиры.





Юлия Курепова пассажирка рейса, на котором устроила скандал Анастасия Волочкова К ней подходил один, второй, третий. Она сидела рядом со мной, меня эта ситуация просто напрягала. Несколько часов во время полета она постоянно с кем-то спорила, громко смеялась, привлекала к себе внимание.

По данным источника, на борту экипаж забрал у Волочковой бутылку крепкого алкоголя, сообщают "Известия". Собеседник издания утверждает, что до скандала балерина была спокойна, однако просьбы соблюдать масочный режим привели ее в ярость. Источник добавил, что Волочкова сорвала маску с одного из бортпроводников и назвала экипаж самолета прислугой. При этом когда к пассажирке на разговор пришел капитан воздушного судна, она вела себя вполне прилично.

PR-директор балерины Светлана Герасимова объяснила, что Волочкова не летает на самолетах трезвой. Это связано с ее аэрофобией, сказала представитель звезды.

"Буду подавать в суд"

После инцидента Волочкова и ее спутник Сергей рассказали собственную версию конфликта. Пара уверена, что один из бортпроводников по имени Иван специально спровоцировал их.

"Только снимешь маску – там же камеры в самолете – сразу он (стюард. – Прим. ред.) приходит и начинает: "Надевайте маски, надевайте маски". Хотя, когда туда (на Мальдивы. – Прим. ред.) летели, то же самое: люди без масок, ни к кому не подходили. К нам – сразу камеры, сразу все снимать и так далее", – рассказал Сергей.

По словам Волочковой, она носила маску в течение всего полета, и снимала ее только когда хотела выпить кофе. При этом пара утверждает, что многие пассажиры в тот момент вообще были без средств индивидуальной защиты.

Балерина вспоминает, что в аэропорту ее с Сергеем встретили около 20 сотрудников полиции. В отделении, по ее словам, они провели примерно 5 часов.





Анастасия Волочкова балерина Я буду подавать в суд на конкретного человека, Ивана.

По мнению Волочковой, экипаж самолета обратил на них внимание исключительно из-за ее имени и статуса в обществе. Балерина уверена, что всем хотелось увидеть ее в наручниках.

Вместе с объяснениями Волочкова опубликовала свое видео конфликта. На кадрах после фразы бортпроводника, что балерина находится без маски, она наводит камеру на себя. Видно, что средство защиты на ее лице есть. Однако маска при этом не закрывает нос. Волочкова поправила ее чуть позже.

На ролике бортпроводник предупредил, что просил Волочкову надеть маску не один раз. По его словам, у него есть видеодоказательства, что балерина не использовала средства индивидуальной защиты.





Анастасия Волочкова во время общения с бортпроводником самолета Знаете, почему (вы к нам пристали – Прим.ред)? Потому что вы никто, ничто и звать никак. Потому что Волочкова.

Бортпроводник не раз предупреждал звездную пару, что если конфликт продолжится, ему придется сообщить обо всем полиции. Также стюард напомнил, что пилоты имеют право совершить посадку в ближайшем аэропорту. Судя по ролику, эти слова вызвали у Волочковой смех.

По мнению пары, на экипаж в этот момент все смотрели как на клоунов. Во время требований бортпроводника не прикасаться к нему, Сергей поинтересовался о сексуальной ориентации стюарда.

