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03 августа, 09:45

Шоу-бизнес

Восьмилетняя Василиса Кукояка получила человекоподобного робота в подарок

Восьмилетняя Василиса Кукояка получила человекоподобного робота в подарок

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Блогеры подарили восьмилетней Василисе Кукояка человекоподобного робота за два с половиной миллиона рублей. Видео с этим подарком набрало шесть миллионов просмотров. В комментариях мнения подписчиков разделились.

Одни пишут, что подарок хороший, другие считают, что для ребенка это перебор. Мама-блогер Наталия Габовская говорит, что если семья может позволить себе такой подарок, в этом нет ничего плохого, но важно, чтобы ребенок умел радоваться простым вещам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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