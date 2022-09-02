Москвичам рассказали, в какие школы пошли дети российских знаменитостей

Вместе с обычными родителями, провожали своих детей в школы и родители звездные. Артисты и певцы выкладывали в соцсети не только видео с торжественных линеек, но и подготовку ко Дню знаний.

В какие школы пошли дети знаменитостей? С кем будут сидеть за одной партой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.