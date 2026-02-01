01 февраля, 10:00Шоу-бизнес
Американский актер Стивен Сигал выставил на продажу свой дом на Рублевке
Американский актер Стивен Сигал продает свою загородную резиденцию на Рублевке, которую купил около 10 лет назад, получив российское гражданство. Двухэтажный особняк площадью 500 квадратных метров с гостевым домом и баней выставлен на продажу за 700 миллионов рублей.
Актер объяснил решение продажей переездом в более крупное жилье, связанным с увеличением дипломатической нагрузки. Эксперты рынка недвижимости считают указанную цену имиджевой, а не рыночной. По оценкам риелторов, реальная рыночная стоимость объекта составляет около 100 миллионов рублей.
