01 февраля, 10:00

Американский актер Стивен Сигал выставил на продажу свой дом на Рублевке

"Московский патруль": сообщник экс-супругов Чекалиных осужден за вывод денег в ОАЭ

"Интервью": Дмитрий и Алла Земсковы – о том, как снимать ролики на миллионы просмотров

Лепс расстался с 19-летней Авророй Кибой

Рэпер Элджей накопил за год 110 тысяч рублей штрафов за нарушение ПДД

Джиган может передать Самойловой имущество почти на полмиллиарда рублей после развода

Рэпер Джиган может передать супруге имущество почти на полмиллиарда рублей

В Москве завершилась история с квартирой певицы Ларисы Долиной

Американский актер Стивен Сигал продает свою загородную резиденцию на Рублевке, которую купил около 10 лет назад, получив российское гражданство. Двухэтажный особняк площадью 500 квадратных метров с гостевым домом и баней выставлен на продажу за 700 миллионов рублей.

Актер объяснил решение продажей переездом в более крупное жилье, связанным с увеличением дипломатической нагрузки. Эксперты рынка недвижимости считают указанную цену имиджевой, а не рыночной. По оценкам риелторов, реальная рыночная стоимость объекта составляет около 100 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляМария Панкратова

