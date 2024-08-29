Новости регионов: ливни с грозами и шквалистым ветром накрыли Пермский край

На Кунгурский район Пермского края обрушились ливни с грозами и шквалистым ветром. Его порывы достигали 25 метров в секунду. Ураган срывал с домов металлические крыши и сбивал с ног прохожих, которые спешили укрыться в помещениях. На данный момент местные власти устанавливают масштабы разрушений, а жители надеются, что им помогут восстановить поврежденное жилье.

Тем временем в Иркутске ученые Института солнечно-земной физики впервые обнаружили нехимическую плазменную дыру в ионосфере. Полагают, что она возникла после взрыва космического корабля Starship в сентябре 2023 года. Ученые уверены, что это явление поможет лучше изучить устройство околоземного космического пространства.

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