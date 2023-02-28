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Столичные врачи помогают пострадавшим в ДНР

Столичные врачи помогают пострадавшим в ДНР

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Мобильный медицинский центр развернут в Мариуполе. Чтобы поддержать своих коллег из ДНР, в качестве добровольцев приезжают медики разных специальностей из Москвы, Тулы и других городов страны. Чтобы приехать сюда и помогать лечить мирных, многие врачи на основной работе берут отпуск за свой счет. Медики помогают не только в Мариуполе, но и в других городах Донецкой Народной Республики.

Научный сотрудник НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, офтальмолог Борис Першин из Москвы в Донецк приезжает уже в четвертый раз. Он рассказал, как спасал зрение ребенку после обстрела.

"У него проникающее ранение в хрусталик. Помутнение хрусталика было. Я ему удалил его мутный хрусталик. Поставил прозрачный", – сказал Першин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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