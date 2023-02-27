Один человек погиб в результате нового землетрясения в Турции

Власти Турции сообщили о новом землетрясении. На этот раз мощные толчки ощутили жители провинции Малатья.

В результате происшествия один человек погиб, 69 попали в больницы. Пока известно о 20 случаях обрушения зданий. По пяти адресам уже выехали спасатели, под обломками они пытаются найти выживших.

Ранее в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны оценили магнитуду землетрясения в 5,6. Эпицентр находился на глубине семи километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.