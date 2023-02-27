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Один человек погиб в результате нового землетрясения в Турции

Один человек погиб в результате нового землетрясения в Турции

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Власти Турции сообщили о новом землетрясении. На этот раз мощные толчки ощутили жители провинции Малатья.

В результате происшествия один человек погиб, 69 попали в больницы. Пока известно о 20 случаях обрушения зданий. По пяти адресам уже выехали спасатели, под обломками они пытаются найти выживших.

Ранее в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны оценили магнитуду землетрясения в 5,6. Эпицентр находился на глубине семи километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоРоман Карлов
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