Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Туризм

Мишустин заявил о расширении программы "Больше, чем путешествие"

Мишустин заявил о расширении программы "Больше, чем путешествие"

Российские военные доказали в боях свою доблесть и мужество – Путин

Новости часа: Путин поздравил Эрдогана с днем рождения по телефону

Новости часа: РФ не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по ДСНВ – Путин

Путин принял в гражданство француза Адриана Боке

Новости часа: Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание "гвардейская"

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены

Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках"

Программа "Больше, чем путешествие", которая дает возможность активным представителям молодежи и студенчества совершать туристические поездки по стране и изучать культуру разных регионов, будет расширена. Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Такой программой смогут воспользоваться более 60 тысяч человек ежегодно. На ее реализацию в ближайшие три года направят свыше семи миллиардов рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьтуризмвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика