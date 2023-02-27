Мишустин заявил о расширении программы "Больше, чем путешествие"

Программа "Больше, чем путешествие", которая дает возможность активным представителям молодежи и студенчества совершать туристические поездки по стране и изучать культуру разных регионов, будет расширена. Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.



Такой программой смогут воспользоваться более 60 тысяч человек ежегодно. На ее реализацию в ближайшие три года направят свыше семи миллиардов рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.