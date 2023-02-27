Акция по возврату средств при оплате проезда картой "Мир" в Москве вернется с 1 марта

В московском транспорте перезапустят акцию по возврату части средств при оплате поездок картой "Мир". Об этом сообщил столичный Дептранс. Предложение будет действовать с 1 марта по 30 июня в метро, на МЦК, МЦД-1 и МЦД-2, а также на наземном транспорте.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно оплатить проезд телефоном с привязанной карты "Мир", либо с помощью системы распознавания лиц. Через несколько часов на счет пассажира вернутся 10 рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.