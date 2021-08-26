Южные регионы России переживают нашествие гусениц

На юг России напали гусеницы. Больше всего от прожорливых личинок пострадал Новороссийск. Бесчисленное количество гусениц сплошным ковром покрывают деревья и кусты. Люди уже боятся выходить на улицу – гусеницы забираются в сумки, пакеты и падают на головы.

Похожая ситуация и в Курской области. Впрочем, утверждают эксперты, вредители для людей не опасны. Хотя аллергикам стоит держаться от них подальше. А вот бороться с гусеницами сложно. Нужно сжигать их гнезда или обрабатывать растения химией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.