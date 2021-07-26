МЧС России доставило гуманитарную помощь в районы Забайкалья

Из-за паводка в Забайкалье остаются отрезанными несколько районов. Туда МЧС России отправляет гуманитарную помощь по воздуху.

Спасатели на вертолете Ми-8 доставили в поселки и на дачи почти 7 тонн грузов – продукты и товары первой необходимости.

Подтоплены жилые дома и около тысячи приусадебных участков, а также 12 мостов и автодороги.

В пострадавших районах сотрудники МЧС развернули 6 пунктов временного размещения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.