Пенсионерке, жившей в бочке, купят квартиру

У пенсионерки, которая жила в железной бочке без воды и света, теперь будет свое нормальное жилье. Ей собрали деньги на покупку квартиры в новостройке Омска. Об этом журналистам рассказала сама Светлана Чернова.

Она провела в железной ржавой бочке около 35 лет. Туда ее выселили из комнаты в общежитии. Местный профсоюз уверял, что это поможет ей получить квадратные метры пораньше. Но завод закрылся, и женщина осталась на улице. Пенсионерке предлагали перебраться в дом престарелых или арендовать муниципальное жилье, но она отказывалась.

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