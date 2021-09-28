Экологический талисман Калужской области Хохуля обзаведется аккаунтом в TikTok. Такими планами поделились власти региона.

У этого странного персонажа уже есть Инстаграм, он участвует в эклологических мероприятиях. Правда вид ростовой куклы больше пугает. И без мемов в соцсетях не обошлось. Многие пользователи пишут, что Хохуля будет им являться в страшных снах. Но есть и те, кто влюблен в экстравагантного персонажа.

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