Военкоматы в нескольких регионах РФ начали рассылать повестки жителям

Военкоматы нескольких российских регионов начали рассылать повестки жителям. В комиссариатах пояснили, что это плановое мероприятие. Его проводят, чтобы уточнить данные и тех, кто идет на военную службу по призыву, и тех, кто находится в запасе.

Во втором случае, вызывают состоящих на воинском учете граждан, которые не были в военкоматах много лет, и личные данные за это время устарели.

Первыми о массовой выдаче повесток гражданам сообщали власти Воронежской, Пензенской и Липецкой областей. Там работодатели должны были отпустить сотрудников, которых вызвали в военкоматы для уточнения данных. После этого они вернутся к работе, заверили власти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.