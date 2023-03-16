Губернатор Ростовской области назвал причину пожара в здании погрануправления ФСБ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пожар в здании пограничного управления ФСБ России произошел из-за проблем с проводкой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", – отметил глава региона.

Голубев сообщил, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Из-за распространения огня обрушились две стены здания.

По словам губернатора Ростовской области, на месте происшествия работают 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. Одного пострадавшего госпитализировали.

Василий Голубев также подтвердил, что угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет, однако в целях безопасности проводится эвакуация жителей.

О пожаре в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону на улице Сиверса стало известно днем четверга, 16 марта. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС.

Позже сообщалось, что площадь возгорания на объекте составляет 880 метров. Экстренные службы объявили, что при пожаре погиб один человек, еще двое пострадали.

Пожар вспыхнул на территории пограничного УФСБ в Ростове-на-Дону

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!