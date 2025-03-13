Новости регионов: в Сочи к тушению природного пожара привлекли авиацию

В Сочи к тушению природного пожара привлекли авиацию. На территории национального парка загорелась сухая трава. Огонь успел охватить площадь больше гектара. В тушении задействован вертолет Ка-32, а также наземная группировка – почти 30 пожарных и 5 единиц техники. Как сообщили в МЧС, пожар уже удалось взять под контроль, он локализован. Угрозы населенным пунктам нет.

Микроавтобус со школьниками перевернулся под Саратовом. Дети ехали на спортивные соревнования в соседнюю Самарскую область. Однако на трассе водитель не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. Четверо подростков с травмами доставлены в больницу.

Корму танкера "Волгонефть-239", который затонул на Кубани, пустили на переработку. Металл переплавили и изготовили из него арматуру. Получилось 620 тонн строительного материала.

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