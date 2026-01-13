Форма поиска по сайту

13 января, 11:45

Новости регионов: мощный снежный циклон накрыл Камчатку

Девять младенцев погибли в роддоме Новокузнецка

Новости регионов: школьный автобус столкнулся с погрузчиком в Челябинской области

Дерево из Кронштадта стало лидером в голосовании за лучшую новогоднюю ель страны

Новости регионов: поселок в Хабаровском крае остался без отопления и воды

Новости регионов: аэропорт приостановил работу из-за сильного снегопада в Краснодаре

Новости регионов: коммунальщики засыпали снегом брошенные автомобили в Приморье

Новости регионов: в Астане лиса пыталась забрать улов у местных рыбаков

Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи

Снежный циклон накрыл Санкт-Петербург

Мощный снежный циклон обрушился на Камчатку. В регионе приостановлены авиарейсы, отменены все автобусные маршруты и закрыты ключевые автомобильные трассы. Местные школы перешли на дистанционный формат обучения. Из-за лавинной опасности в горах жителям рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов.

Похожая ситуация складывается и в Сибири. Объем выпавшего снега в Новосибирске только за первую декаду января в 1,5 раза превысил месячную норму. Нынешняя зима в регионе характеризуется обильными осадками и сильными перепадами температур. По сравнению с прошлым годом количество снега уже на 30% больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

