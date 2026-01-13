Новости регионов: мощный снежный циклон накрыл Камчатку

Мощный снежный циклон обрушился на Камчатку. В регионе приостановлены авиарейсы, отменены все автобусные маршруты и закрыты ключевые автомобильные трассы. Местные школы перешли на дистанционный формат обучения. Из-за лавинной опасности в горах жителям рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов.

Похожая ситуация складывается и в Сибири. Объем выпавшего снега в Новосибирске только за первую декаду января в 1,5 раза превысил месячную норму. Нынешняя зима в регионе характеризуется обильными осадками и сильными перепадами температур. По сравнению с прошлым годом количество снега уже на 30% больше.

