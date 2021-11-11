В Новороссийске открыли зимние пляжи

Зимние пляжи открыли в Новороссийске. Там оставили качели и раздевалки для самых закаленных.

Ежегодно некоторые прибрежные зоны Кубани открывают для любителей отдохнуть не в сезон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.