Экипаж терпящего бедствие в Приморье судна спасли

10:12
Фото: телеграм-канал МЧС России
Все члены экипажа судна Rise Shine, которое село на мель в районе мыса Козино у побережья города Находки, спасены, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
"Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20–25 метров с вертолетов Ми-8 МЧС России и координационного центра поиска и спасения. Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что членов экипажа доставили на берег. В МЧС добавили, что операция по спасению людей проходила в сложных погодных условиях – порывы ветра достигали 15 метров в секунду, а высота волн доходила до 2,5–3 метров.
9 ноября контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель и переломился в районе мыса Козино у берегов Находки.
По данным начальника Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николая Пирожкова, все 14 членов экипажа контейнеровоза – граждане Китая.
По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.
В Приморье сел на мель контейнеровоз "Райз шайн"
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