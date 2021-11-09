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Происшествия

10:12

Экипаж терпящего бедствие в Приморье судна спасли

происшествия

Фото: телеграм-канал МЧС России

Все члены экипажа судна Rise Shine, которое село на мель в районе мыса Козино у побережья города Находки, спасены, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

"Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20–25 метров с вертолетов Ми-8 МЧС России и координационного центра поиска и спасения. Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств", – говорится в сообщении.

Уточняется, что членов экипажа доставили на берег. В МЧС добавили, что операция по спасению людей проходила в сложных погодных условиях – порывы ветра достигали 15 метров в секунду, а высота волн доходила до 2,5–3 метров.

9 ноября контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель и переломился в районе мыса Козино у берегов Находки.

По данным начальника Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николая Пирожкова, все 14 членов экипажа контейнеровоза – граждане Китая.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.

В Приморье сел на мель контейнеровоз "Райз шайн"

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