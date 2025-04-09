Новости регионов: непогода установилась на Эльбрусе

Канатные дороги и лыжные трассы на Эльбрусе третий день закрывают из-за непогоды. На курорте бушует сильнейшая метель, а ветер местами разгоняется до 30 метров в секунду. Туристов предупреждают: находиться в горах очень опасно из-за высокой вероятности схода лавин.

Тем временем в Сочи тоже закрывают горнолыжные трассы в связи с резкой сменой погоды. Из-за мощной метели на склонах установилась почти нулевая видимость. Некоторые канатные дороги продолжают работу в туристическом режиме. По прогнозам синоптиков, заметать курорт будет несколько дней.

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