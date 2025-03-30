Новости регионов: мощная метель накрыла Бурятию

Бурятию накрыла сильная метель с мокрым снегом. Стихия парализовала движение транспорта в регионе. На дорогах образовались снежные заносы. В Улан-Удэ водителям, спускающимся на машинах с возвышенностей, едва удается справиться с управлением. Из-за сложных погодных условий движение пришлось закрыть на горном перевале Пыхта. Такая же ситуация и на перевале Мандрик – там из-за перекрытий образовались огромные пробки.

Тем временем Петропавловск-Камчатский уходит под воду из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город. Снега оказалось так много, что улицы начали тонуть.

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