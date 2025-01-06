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Новости

06 января, 11:30

Новости

Новости регионов: забег Дедов Морозов прошел в Крыму

Новости регионов: забег Дедов Морозов прошел в Крыму

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В Крыму на горе Ай-Петри прошел забег Дедов Морозов. Все участники нарядились в костюмы и несли мешки с подарками. А те, кто не решился участвовать в забеге, могли посмотреть на мероприятие со стороны.

В Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который катал на крыше своей машины человека в костюме Гринча. Сам автомобиль был украшен гирляндами.

В Екатеринбурге в детский сад прибежал лось. Животное заметили люди из соседних домов. Зверь сломал забор, а потом прилег отдохнуть. Для помощи животному на место прибыли сотрудники службы Федерального охотничьего надзора.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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