Новости регионов: забег Дедов Морозов прошел в Крыму

В Крыму на горе Ай-Петри прошел забег Дедов Морозов. Все участники нарядились в костюмы и несли мешки с подарками. А те, кто не решился участвовать в забеге, могли посмотреть на мероприятие со стороны.

В Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который катал на крыше своей машины человека в костюме Гринча. Сам автомобиль был украшен гирляндами.

В Екатеринбурге в детский сад прибежал лось. Животное заметили люди из соседних домов. Зверь сломал забор, а потом прилег отдохнуть. Для помощи животному на место прибыли сотрудники службы Федерального охотничьего надзора.

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