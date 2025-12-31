Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 15:45

Происшествия

Новости регионов: снегопад вызвал обрывы линий электропередачи в Новгородской области

Не менее шести человек пострадали в аварии на канатной дороге в Италии

В американском штате Кентукки произошла утечка опасных химикатов

Новости мира: воры украли имущество на десятки миллионов евро в Германии

Мужчина устроил опасный аттракцион на улице Чаплыгина в Москве

Новости регионов: жители трех городов Подмосковья остались без света из-за аварии

Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы

"Московский патруль": столичная студентка отравилась мясом из магазина

"Московский патруль": мужчина вылил на женщину кипяток на станции метро "Южная"

Самосвал перевернулся на трассе М-5

В Новгородской области снегопад привел к обрывам линий электропередачи. Без света остались около 300 населенных пунктов, где проживают примерно 4 тысячи человек. Для ликвидации последствий МЧС задействовало почти 400 специалистов и около 100 единиц техники.

В Крыму сложная дорожная ситуация из-за сильной метели. Трассы заметены снегом, а из-за мороза покрылись ледяной коркой, особенно на побережье и горных перевалах. Дорожные службы активно работают, расчищая пути и обрабатывая их реагентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

