Новости регионов: снегопад вызвал обрывы линий электропередачи в Новгородской области

В Новгородской области снегопад привел к обрывам линий электропередачи. Без света остались около 300 населенных пунктов, где проживают примерно 4 тысячи человек. Для ликвидации последствий МЧС задействовало почти 400 специалистов и около 100 единиц техники.

В Крыму сложная дорожная ситуация из-за сильной метели. Трассы заметены снегом, а из-за мороза покрылись ледяной коркой, особенно на побережье и горных перевалах. Дорожные службы активно работают, расчищая пути и обрабатывая их реагентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.