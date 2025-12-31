31 декабря 2025, 07:30Происшествия
Не менее шести человек пострадали в аварии на канатной дороге в Италии
На итальянском горнолыжном курорте на горе Монте-Моро произошла авария на канатной дороге. Кабина подъемника не затормозила при подходе к верхней станции и врезалась в защитное ограждение. В результате происшествия по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, получили травмы.
По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность. После происшествия спасательные службы эвакуировали с горы около сотни туристов. Операция по эвакуации продлилась около пяти часов, для ее проведения пришлось задействовать вертолеты.
