В американском штате Кентукки произошла утечка опасных химикатов. Причиной стал сход с рельсов грузового поезда, в результате которого перевернулось более 30 вагонов. Из них разлилась расплавленная сера, что привело к возгоранию.

Власти ввели режим самоизоляции для жителей близлежащих районов в качестве меры предосторожности. Однако после проведения анализа проб воздуха распоряжение было отменено, так как угрозы для населения не выявлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.