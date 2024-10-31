Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 15:30

Происшествия

Новости регионов: трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Новости регионов: трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Захламленную квартиру вскрыли в Москве по решению суда

Новости регионов: минимум четыре человека погибли в результате взрыва газа в Черкесске

Новости регионов: трех человек живыми извлекли из-под завалов дома в Черкесске

Новости мира: в Валенсии количество жертв наводнений возросло до 92

Новости регионов: в Северной Осетии обнаружили партию контрафактного алкоголя

Больше полусотни аварий произошло из-за гололедицы в Ярославле

Новости мира: число погибших в Валенсии в результате ливней возросло до 92 человек

Новости мира: протесты оппозиции продолжаются после выборов в Грузии

"Безопасный город": новые обвинения предъявлены экс-владельцу водочного завода Сабадашу

В Новосибирске трамвай сошел с рельсов. По словам очевидцев, сначала раздался громкий звук, а затем резкий толчок сбил с ног нескольких пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал, движение на участке уже восстановлено.

Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. По сообщению регионального МЧС, на данный момент известно о гибели четырех человек и более чем десяти пострадавших. Взрыв газа произошел в одной из квартир утром, что привело к обрушению четвертого и пятого этажей. Все жильцы эвакуированы.

Австралийского страуса Васю, сбежавшего с фермы в Республике Коми несколько дней назад, поймали. В поисках принимали участие волонтеры, местные жители и студенты. За время погони птица сильно устала, но к людям не подходила. Скоро Васю доставят домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныерегионывидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика