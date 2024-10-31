Новости регионов: трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

В Новосибирске трамвай сошел с рельсов. По словам очевидцев, сначала раздался громкий звук, а затем резкий толчок сбил с ног нескольких пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал, движение на участке уже восстановлено.

Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. По сообщению регионального МЧС, на данный момент известно о гибели четырех человек и более чем десяти пострадавших. Взрыв газа произошел в одной из квартир утром, что привело к обрушению четвертого и пятого этажей. Все жильцы эвакуированы.

Австралийского страуса Васю, сбежавшего с фермы в Республике Коми несколько дней назад, поймали. В поисках принимали участие волонтеры, местные жители и студенты. За время погони птица сильно устала, но к людям не подходила. Скоро Васю доставят домой.

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