Организаторы заплыва через Босфор отложили регистрацию после гибели Свечникова
В новом заплыве через Босфор планируют принять участие сотни россиян, несмотря на гибель пловца Николая Свечникова. При этом организаторы отложили начало регистрации, хотя официально причины не связывают с трагедией.
31 января Свечникова, который пропал во время заплыва прошлым летом, похоронили в Подмосковье. Родители погибшего пытаются добиться у организаторов соревнований компенсации.
