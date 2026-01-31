Новости регионов: более 140 домов остались без отопления в Бодайбо

Режим ЧС объявлен в Бодайбо в Иркутской области, где без тепла из-за промерзания водовода остались более 140 домов и две школы. При этом там сейчас установилась температура минус 40 градусов. Остановлены 4 котельные. Аварийные бригады до сих пор пытаются отогреть магистраль. Температура в квартирах уже составляет плюс 7 градусов. Помимо отопления, нет воды. В городе развернуты два пункта временного размещения, однако с подвозом воды, по словам жителей возникли перебои.

Для расчистки Петропавловска-Камчатского после аномальных снегопадов спецтехнику завозят из других регионов. Теплоход прибыл из Сахалина. На берег отгрузили грейдеры, шнекороторы и фронтальные погрузчики.



