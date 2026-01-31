Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 11:30

Происшествия

Новости регионов: более 140 домов остались без отопления в Бодайбо

Новости регионов: более 140 домов остались без отопления в Бодайбо

Торнадо прошел в районе реки Херте в Испании

Новости регионов: ураган обрушился на провинцию Каньюэлас в Буэнос-Айресе

"Московский патруль": москвич задержан за кражу более 40 упаковок кофе из магазина

"Московский патруль": в Подмосковье задержаны подозреваемые в краже более 30 тонн топлива

"Московский патруль": в Москве задержан мужчина, до смерти избивший человека в метро

"Московский патруль": суд отправил под домашний арест администратора хостела в Балашихе

Новости регионов: авария произошла на линии электропередачи в Мурманске

Русскоговорящий турист устроил полуголый перформанс на рейсе Нячанг – Бангкок

Движение восстановлено на Дмитровском шоссе после ДТП

Режим ЧС объявлен в Бодайбо в Иркутской области, где без тепла из-за промерзания водовода остались более 140 домов и две школы. При этом там сейчас установилась температура минус 40 градусов. Остановлены 4 котельные. Аварийные бригады до сих пор пытаются отогреть магистраль. Температура в квартирах уже составляет плюс 7 градусов. Помимо отопления, нет воды. В городе развернуты два пункта временного размещения, однако с подвозом воды, по словам жителей возникли перебои.

Для расчистки Петропавловска-Камчатского после аномальных снегопадов спецтехнику завозят из других регионов. Теплоход прибыл из Сахалина. На берег отгрузили грейдеры, шнекороторы и фронтальные погрузчики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоСтанислав Кулик

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика